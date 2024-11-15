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Ефект на мільярд. Студію Plarium із трьома офісами в Україні продають шведській Modern Times Group за $820 млн. Що буде з українською частиною компанії

Анастасія Несенюк /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Анастасія Несенюк
Forbes

2 хв читання

Plarium продають, українські офіси Plarium /company.plarium.com

З травня 2022 року штат студії розробки ігор Plarium в Україні поступово скоротився на майже 33%, за даними DOU. Фото company.plarium.com

Австралійська Aristocrat Leisure планує продати студію розробки ігор Plarium шведській компанії Modern Times Group. Угода має збільшити виторг покупця до $1,1 млрд. Що відбувається з українським офісом?

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Купівля Plarium має створити для MTG одне з найсильніших портфоліо mid-core мобільних ігор, йдеться в заяві компанії від 11 листопада.

Покупець заплатить Aristocrat Leisure $620 млн та додатково $200 млн після досягнення очікуваних фінансових показників у 2025–2028 роках.

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