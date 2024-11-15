Ефект на мільярд. Студію Plarium із трьома офісами в Україні продають шведській Modern Times Group за $820 млн. Що буде з українською частиною компанії

Австралійська Aristocrat Leisure планує продати студію розробки ігор Plarium шведській компанії Modern Times Group. Угода має збільшити виторг покупця до $1,1 млрд. Що відбувається з українським офісом?
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Купівля Plarium має створити для MTG одне з найсильніших портфоліо mid-core мобільних ігор, йдеться в заяві компанії від 11 листопада.
Покупець заплатить Aristocrat Leisure $620 млн та додатково $200 млн після досягнення очікуваних фінансових показників у 2025–2028 роках.
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