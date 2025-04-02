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Фото продукта через пять минут и инструкция в виде комикса. Генерация изображений в ChatGPT стала доступна всем пользователям. Пять кейсов для бизнеса

Таиса Мельник
Таиса Мельник
Forbes

3 хв читання

як генерувати фото у ChatGPT /Иллюстрация Shutterstock / Анна Наконечная

Генерация изображений в ChatGPT стала доступна всем пользователям. Топ-5 кейсов для бизнеса Фото Иллюстрация Shutterstock / Анна Наконечная

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Пользователи бесплатной версии ChatGPT с 1 апреля могут использовать функцию генерации изображений. Платным подписчикам она стала доступна неделей раньше. Какие примеры использования могут пригодиться в бизнесе? Краш-тест Forbes Ukraine.

Отримуйте інсайти, що дають перевагу: підпишіться на Forbes Digital та завжди будьте на крок попереду у світі бізнесу.

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