Фото продукта через пять минут и инструкция в виде комикса. Генерация изображений в ChatGPT стала доступна всем пользователям. Пять кейсов для бизнеса

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:15 хвилин
Пользователи бесплатной версии ChatGPT с 1 апреля могут использовать функцию генерации изображений. Платным подписчикам она стала доступна неделей раньше. Какие примеры использования могут пригодиться в бизнесе? Краш-тест Forbes Ukraine.
Отримуйте інсайти, що дають перевагу: підпишіться на Forbes Digital та завжди будьте на крок попереду у світі бізнесу.
Від 49 грн на місяць!
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.