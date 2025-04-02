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Фото продукту за пʼять хвилин та інструкція у вигляді коміксу. Генерація зображень у ChatGPT стала доступна усім користувачам. Пʼять кейсів для бізнесу

Таїса Мельник
Таїса Мельник
Forbes

3 хв читання

як генерувати фото у ChatGPT /Ілюстрація Shutterstock / Анна Наконечна

Генерація зображень у ChatGPT стала доступна усім користувачам. Топп'ятірка кейсів для бізнесу Фото Ілюстрація Shutterstock / Анна Наконечна

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Користувачі безплатної версії ChatGPT з 1 квітня можуть використовувати функцію генерації зображень. Платним підписникам вона стала доступна на тиждень раніше. Які приклади використання можуть згодитися у бізнесі? Краш-тест Forbes Ukraine.

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