Фото продукту за пʼять хвилин та інструкція у вигляді коміксу. Генерація зображень у ChatGPT стала доступна усім користувачам. Пʼять кейсів для бізнесу

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Користувачі безплатної версії ChatGPT з 1 квітня можуть використовувати функцію генерації зображень. Платним підписникам вона стала доступна на тиждень раніше. Які приклади використання можуть згодитися у бізнесі? Краш-тест Forbes Ukraine.
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