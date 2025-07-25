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«Голод к результатам». IT-компания Universe Group из системы Genesis ищет экс-стартаперов, чтобы вырасти в пять раз. Как она использует опыт фаундеров

Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes

3 хв читання

Universe Group шукає стартаперів /личный архив, коллаж - Forbes Ukraine

На фото основатель платформы для организации ивентов Eventmate Руслан Газанфаров и основатель Universe Group Ярослав Морозов. Фото личный архив, коллаж - Forbes Ukraine

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Основатель платформы для организации ивентов Eventmate Руслан Газанфаров покинул свой стартап и присоединился к Universe Group – компании, выросшей в экосистеме Genesis. К 2030-му она хочет достичь 1 млрд пользователей в своей экосистеме и для этого ищет экс-фаундеров. Сработает ли такая стратегия?

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Основатель стартапа Eventmate, разрабатывающий платформу для устроителей событий, Руслан Газанфаров строит новый продукт – ИИ-софт для рынка США. В этот раз не как независимый фаундер, а в составе IT-компании Universe Group. В январе 2025-го он покинул Eventmate, сохранив долю.

Universe Group основана в 2018-м в группе IT-компаний Genesis. В 2024-м она и сама трансформировалась в группу из трех компаний, разрабатывающих разные приложения. Совокупно у них более 200 млн пользователей из 180 стран.

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