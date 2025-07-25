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«Голод до результатів». IT-компанія Universe Group із системи Genesis шукає ексстартаперів, щоб зрости вп’ятеро. Як вона використовує досвід фаундерів

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

3 хв читання

Universe Group шукає стартаперів /особистий архів, колаж - Forbes Ukraine

На фото засновник платформи для організації івентів Eventmate Руслан Газанфаров та засновник Universe Group Ярослав Морозов. Фото особистий архів, колаж - Forbes Ukraine

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Засновник платформи для організації івентів Eventmate Руслан Газанфаров залишив власний стартап і приєднався до Universe Group – компанії, що виросла в екосистемі Genesis. До 2030-го вона хоче досягнути 1 млрд користувачів у своїй екосистемі й для цього шукає екс-фаундерів. Чи спрацює така стратегія? 

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Засновник стартапу Eventmate, що розробляє платформу для організаторів подій, Руслан Газанфаров будує новий продукт – ШІ-софт для ринку США. Цього разу не як незалежний фаундер, а у складі IT-компанії Universe Group. У січні 2025-го він залишив Eventmate, зберігши частку.   

Universe Group заснована у 2018-му у групі IT-компаній Genesis. У 2024-му вона й сама трансформувалася у групу із трьох компаній, що розробляють різні додатки. Сукупно вони мають понад 200 млн користувачів зі 180 країн. 

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