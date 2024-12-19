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Десять крупнейших IT-компаний Украины по выручке. Аутсорсеры теряют позиции, продуктовые Ajax, Genesis и Fintech Band растут

Анастасия Несенюк /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Анастасия Несенюк
Forbes
Таиса Мельник /из личного архива
Таиса Мельник
Forbes

6 хв читання

Українські ІТ-компанії, 10 українських ІТ-компаній, топ українських ІТ-компаній /коллаж Анастасия Решетник

Forbes Ukraine рассказывает об IТ-секторе в списке «202 крупнейшие частные компании Украины» Фото коллаж Анастасия Решетник

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Украинское IT генерирует 4,9% ВВП страны, а доля в экспорте услуг колеблется в пределах 35% месяц к месяцу. Кто из IT-игроков попал в список «202 крупнейшие частные компании Украины»?

В рейтинге Forbes «202 крупнейшие частные компании Украины», ранжированные по выручке за 2023 год, всего восемь – с IT-рынка.

По сравнению с прошлым годом весы пошатнулись в сторону продуктовых компаний. В рейтинге появился создатель monobank – Fintech Band – с выручкой 5,6 млрд грн. А холдинг Genesis подвинул сервисную компанию GlobalLogic, разрабатывающую программное обеспечение на заказ.

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