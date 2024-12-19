Десять крупнейших IT-компаний Украины по выручке. Аутсорсеры теряют позиции, продуктовые Ajax, Genesis и Fintech Band растут

Украинское IT генерирует 4,9% ВВП страны, а доля в экспорте услуг колеблется в пределах 35% месяц к месяцу. Кто из IT-игроков попал в список «202 крупнейшие частные компании Украины»?

В рейтинге Forbes «202 крупнейшие частные компании Украины», ранжированные по выручке за 2023 год, всего восемь – с IT-рынка.

По сравнению с прошлым годом весы пошатнулись в сторону продуктовых компаний. В рейтинге появился создатель monobank – Fintech Band – с выручкой 5,6 млрд грн. А холдинг Genesis подвинул сервисную компанию GlobalLogic, разрабатывающую программное обеспечение на заказ.