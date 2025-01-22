Відчувати майбутнє. Венчурний фонд TA Vеntures Вікторії Тігіпко щороку інвестує мільйони доларів у десятки стартапів. Як вона знаходить бізнеси з потенціалом єдинорогів

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Вікторія Тігіпко виростила один із найпродуктивніших венчурних фондів на українському ринку. Що відбувається за лаштунками мільйонних угод?
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Не закохуватися у стартапи – таким принципом керується, обираючи проєкти для інвестицій, засновниця TA Vеntures Вікторія Тігіпко, 51. Власну справу це правило, схоже, обходить – про свій фонд вона готова говорити годинами.
З редакторкою Forbes Тігіпко зустрічається під час короткого візиту до Києва між масштабною американською техноконференцією TechCrunch Disrupt та лісабонським Web Summit. У 2024‐му ці події відвідали понад 81 000 гостей.
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