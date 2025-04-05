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«Хотим запустить ИИ-агентство». Как Netpeak Group интегрировал ИИ в бизнес-процессы? Интервью Артема Бородатюка на AI Day от Forbes Ukraine

Forbes

4 хв читання

як інтегрувати ШІ в бізнес /Антон Забельский для Forbes Ukraine

Как Netpeak Group интегрировал ИИ в бизнес-процессы? Интервью Артема Бородатюка на AI Day от Forbes Ukraine Фото Антон Забельский для Forbes Ukraine

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Сотрудники IT-компаний Netpeak Group сгенерировали несколько тысяч практических кейсов использования ИИ, сказал СЕО группы Артем Бородатюк во время выступления на AI Day от Forbes Ukraine. Как усилить свой бизнес с помощью искусственного интеллекта?

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