«Хочемо запустити ШІ-агенцію». Як Netpeak Group інтегрував ШІ у бізнес-процеси? Інтерв’ю Артема Бородатюка на AI Day від Forbes Ukraine

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Працівники IT-компаній Netpeak Group згенерували декілька тисяч практичних кейсів використання ШІ, сказав СЕО групи Артем Бородатюк під час виступу на AI Day від Forbes Ukraine. Як посилити свій бізнес за допомогою штучного інтелекту?
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