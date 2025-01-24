«Киевстар» покупает Uklon. Forbes Ukraine узнал детали сделки и оценил ее масштаб

Самый крупный сервис такси Uklon может сменить владельца, узнал Forbes Ukraine. Антимонопольный комитет получил заявку на покупку компании от самой крупной телекомкомпании Украины «Киевстар». Каковы логика, причина и цена сделки?

Мобильный оператор «Киевстар» подал заявку на приобретение Uklon, сообщил Антимонопольный комитет (АМКУ) на запрос Forbes Ukraine.

Лидер украинского рынка Uklon закончил три квартала 2024-го с выручкой в ​​1,2 млрд грн, по данным YouControl. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Для компании 2024-й – первый полноценный год без участия в операционном управлении соучредителей Сергея Смуся, Виталия Дятленко, Дмитрия и Виктории Дубровских. Они перешли в наблюдательный совет в августе 2023 года. Компанию возглавил Сергей Гришков. «После нашего выхода из операционки компания стала дороже», – говорил в декабре 2024-го Forbes Ukraine Смусь.