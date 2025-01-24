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Київстар купує Uklon, скільки коштує Uklon /Shutterstock
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Інновації
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Forbes Digital

«Київстар» купує Uklon. Forbes Ukraine дізнався деталі угоди й оцінив її масштаб

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes
Таїса Мельник
Таїса Мельник
Forbes

3 хв читання

В Uklon може змінитися власник. Forbes Ukraine дізнався, хто купує найбільший онлайн-сервіс виклику авто і навіщо? Фото Shutterstock

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Найбільший сервіс таксі Uklon може змінити власника, дізнався Forbes Ukraine. Антимонопольний комітет (АМКУ) отримав заявку на купівлю компанії від найбільшої телеком-компанії України «Київстар». Яка логіка, причина і ціна угоди?

Мобільний оператор «Київстар» подав заявку на придбання Uklon, повідомив Антимонопольний комітет (АМКУ) на запит Forbes Ukraine. 

Лідер українського ринку Uklon закінчив три квартали 2024-го з виторгом в 1,2 млрд грн, за даними YouControl. Це удвічі більше, ніж за аналогічний період 2023-го. 

Для компанії 2024-й – перший повноцінний рік без участі в операційному управлінні співзасновників Сергія СмусяВіталія Дятленка, Дмитра і Вікторії Дубровських. Вони перейшли до наглядової ради у серпні 2023 року. Компанію очолив Сергій Гришков. «Після нашого виходу з операційки компанія стала дорожчою», – казав у грудні 2024-го Forbes Ukraine Смусь.  

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