«Київстар» купує Uklon. Forbes Ukraine дізнався деталі угоди й оцінив її масштаб

Найбільший сервіс таксі Uklon може змінити власника, дізнався Forbes Ukraine. Антимонопольний комітет (АМКУ) отримав заявку на купівлю компанії від найбільшої телеком-компанії України «Київстар». Яка логіка, причина і ціна угоди?

Мобільний оператор «Київстар» подав заявку на придбання Uklon, повідомив Антимонопольний комітет (АМКУ) на запит Forbes Ukraine.

Лідер українського ринку Uklon закінчив три квартали 2024-го з виторгом в 1,2 млрд грн, за даними YouControl. Це удвічі більше, ніж за аналогічний період 2023-го.

Для компанії 2024-й – перший повноцінний рік без участі в операційному управлінні співзасновників Сергія Смуся, Віталія Дятленка, Дмитра і Вікторії Дубровських. Вони перейшли до наглядової ради у серпні 2023 року. Компанію очолив Сергій Гришков. «Після нашого виходу з операційки компанія стала дорожчою», – казав у грудні 2024-го Forbes Ukraine Смусь.