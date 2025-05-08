«Киевстар» – это старший брат». Крупнейший оператор выкупил еще 28% в медсервисе Helsi. Как он развивается и когда будет экспансия? Интервью основателя

«Киевстар» приобрел еще 28% медицинского сервиса Helsi за $10,5 млн и готовится к новой волне развития eHealth-направления. В 2024-м Helsi запустил платную подписку, а его доход вырос на 40% за два года. В системе зарегистрировано 29 млн пациентов, и компания готовится интегрировать свои функции в «Мой Киевстар» и выйти на международные рынки. Какие платные услуги появятся в Helsi, когда будет синергия с «Киевстаром» и почему оператор не ищет быстрый экзит? Интервью CEO и соучредителя Helsi Евгения Донца