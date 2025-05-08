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«Киевстар» – это старший брат». Крупнейший оператор выкупил еще 28% в медсервисе Helsi. Как он развивается и когда будет экспансия? Интервью основателя

Таиса Мельник
Таиса Мельник
Forbes

8 хв читання

Сервіс запису до лікаря Helsi /Иллюстрация Александра Карасева

Крупнейший оператор «Киевстар» нарастил свою долю в медицинском сервисе Helsi на 28%, до 97,99% Фото Иллюстрация Александра Карасева

«Киевстар» приобрел еще 28% медицинского сервиса Helsi за $10,5 млн и готовится к новой волне развития eHealth-направления. В 2024-м Helsi запустил платную подписку, а его доход вырос на 40% за два года. В системе зарегистрировано 29 млн пациентов, и компания готовится интегрировать свои функции в «Мой Киевстар» и выйти на международные рынки. Какие платные услуги появятся в Helsi, когда будет синергия с «Киевстаром» и почему оператор не ищет быстрый экзит? Интервью CEO и соучредителя Helsi Евгения Донца

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