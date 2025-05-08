«Київстар» – це старший брат». Найбільший оператор викупив ще 28% у медсервісі Helsi. Як він розвивається і коли буде експансія? Інтерв’ю засновника

«Київстар» придбав ще 28% медичного сервісу Helsi за $10,5 млн і готується до нової хвилі розвитку eHealth-напряму. В 2024-му Helsi запустив платну підписку, а його дохід зріс на 40% за два роки. У системі зареєстровано 29 млн пацієнтів, і компанія готується інтегрувати свої функції у «Мій Київстар» та вийти на міжнародні ринки. Які платні послуги з’являться в Helsi, коли буде синергія з «Київстаром» і чому оператор не шукає швидкий екзит? Інтерв’ю CEO та співзасновника Helsi Євгена Донця