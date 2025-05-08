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«Київстар» – це старший брат». Найбільший оператор викупив ще 28% у медсервісі Helsi. Як він розвивається і коли буде експансія? Інтерв’ю засновника

Тася Мельник
Тася Мельник
Forbes

8 хв читання

Сервіс запису до лікаря Helsi /Ілюстрація Олександра Карасьова

Найбільший оператор «Київстар» наростив свою частку в медичному сервісі Helsi на 28%, до 97,99% Фото Ілюстрація Олександра Карасьова

«Київстар» придбав ще 28% медичного сервісу Helsi за $10,5 млн і готується до нової хвилі розвитку eHealth-напряму. В 2024-му Helsi запустив платну підписку, а його дохід зріс на 40% за два роки. У системі зареєстровано 29 млн пацієнтів, і компанія готується інтегрувати свої функції у «Мій Київстар» та вийти на міжнародні ринки. Які платні послуги з’являться в Helsi, коли буде синергія з «Київстаром» і чому оператор не шукає швидкий екзит? Інтерв’ю CEO та співзасновника Helsi Євгена Донця

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