Группа «Эпицентр», вошедшая в рейтинг «30 чемпионов диджитализации 2024» от Forbes, внедрила виртуального ассистента для клиентов маркетплейса и ряд голосовых функций с ИИ. Зачем эти ИИ-инструменты третьему крупнейшему ритейлеру Украины и как не сжечь деньги на хайповой технологии?
С октября 2025-го «Эпицентр» тестирует ИИ-ассистента для запросов клиентов на страницах компании в Facebook и Instagram, а также в ботах в Telegram и Viber. До конца 2025-го планируется запуск на сайте и в приложении, говорит директор департамента онлайн-продаж и клиентского сервиса «Эпицентра» Юрий Кудлик.
Ассистент объединил более 50 функций, в частности он умеет по запросу изменять содержимое заказа, уточнять детали по оплате и доставке и т.д. Сейчас он обрабатывает треть запросов клиентов без участия сотрудников компании, говорится в пресс-релизе. Какие планы?
