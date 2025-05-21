Volvo першою додасть ШІ-асистента від Google до своїх авто

На конференції I/O 2025 Google оголосила про інтеграцію ШІ-асистента Gemini у різні пристрої, зокрема автомобілі, а Volvo стане першим автовиробником, який впровадить цю технологію, пише The Verge.
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Деталі
- Gemini забезпечить природну взаємодію водіїв і пасажирів з автомобілем, надаючи функції перекладу мов, навігаційні підказки, пошук місць, відповіді на запити та керування клімат-контролем, що зменшить когнітивне навантаження водія та підвищить безпеку.
- Технологія з’явиться в автомобілях з Android Auto найближчим часом, а повна інтеграція в Android Automotive відбудеться пізніше у 2025 році. Volvo також стане головною платформою для тестування нових функцій Android Automotive, отримуючи оновлення раніше за інших.
- Співпраця Volvo з Google триває давно: її автомобілі першими отримали HD-карти, YouTube і голосове керування кліматом, а бренд Polestar від Volvo став піонером у використанні Android Automotive.
- Google наголошує, що автомобілі є важливим середовищем для Gemini, особливо для забезпечення безпечного й інтелектуального керування в складних умовах.
Контекст
Gemini, представлений Google у грудні 2023 року, став відповіддю на конкуренцію з Microsoft і OpenAI, які, на думку експертів, швидше використали бум штучного інтелекту, зокрема серед хмарних клієнтів і розробників.
Google прагне залучити користувачів до своєї екосистеми завдяки потужнішим інструментам. Модель Gemini обійшла GPT-4 у більшості тестів, показавши високу ефективність в аналізі наукових текстів, відео та юридичних документів.
Проте Google швидко розширила її можливості, додавши функції довготривалої пам’яті, генерації подкастів і обробки PDF, інтегруючи Gemini в усі свої продукти. Незважаючи на це, ChatGPT випереджає Gemini за кількістю завантажень: 600 млн проти 140 млн, за даними Sensor Tower.
Детальніше про створення конкурента ChatGPT читайте за посиланням.
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