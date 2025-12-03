Підписка від 49 грн
«Клієнти перестають гуглити». Один із найбільших ритейлерів «Епіцентр» тестує ШІ-асистента і голосовий пошук. Навіщо і як успішно монетизувати ШІ

штучний інтелект в ритейлі

Компанія «Епіцентр» запустила кілька інструментів із ШІ та обробкою голосових запитів для своїх клієнтів

Група «Епіцентр», що увійшла у рейтинг «30 чемпіонів диджиталізації 2024» від Forbes, впровадила віртуального асистента для клієнтів маркетплейса і низку голосових функцій із ШІ. Навіщо ці ШІ-інструменти третьому найбільшому ритейлеру України і як не спалити гроші на хайповій технології?

З жовтня 2025-го «Епіцентр» тестує ШІ-асистента для запитів клієнтів на сторінках компанії у Facebook та Instagram, а також у ботах в Telegram та Viber. До кінця 2025-го планується запуск на сайті та в застосунку, каже директор департаменту онлайн-продажів та клієнтського сервісу «Епіцентру» Юрій Кудлик.

Асистент об’єднав понад 50 функцій, зокрема він вміє на запит змінювати вміст замовлення, уточнювати деталі щодо оплати та доставки тощо. Нині він обробляє третину запитів клієнтів без участі працівників компанії, ідеться у пресрелізі. Які плани? 

