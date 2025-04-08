«Компанії без інтеграції штучного інтелекту зникнуть». Хто такий ШІ директор і коли він потрібен бізнесу? Досвід MacPaw, EPAM і Мінцифри

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:40 хвилин
Лихоманка штучного інтелекту породила нову керівну позицію в бізнесі. MacPaw, EPAM і Мінцифри призначили директорів зі штучного інтелекту, щоб залишатися конкурентоспроможними та масштабувати ШІ-ініціативи. Коли ця роль стає необхідністю?
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.