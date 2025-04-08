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«Компанії без інтеграції штучного інтелекту зникнуть». Хто такий ШІ директор і коли він потрібен бізнесу? Досвід MacPaw, EPAM і Мінцифри

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

4 хв читання

Хто такий ШІ директор і чи потрібен він вашій компанії /Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

MacPaw, EPAM і Мінцифри призначили керівників зі штучного інтелекту, щоб залишатися конкурентоспроможними та масштабувати ШІ-ініціативи Фото Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

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Лихоманка штучного інтелекту породила нову керівну позицію в бізнесі. MacPaw, EPAM і Мінцифри призначили директорів зі штучного інтелекту, щоб залишатися конкурентоспроможними та масштабувати ШІ-ініціативи. Коли ця роль стає необхідністю?

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