«Компанії без інтеграції штучного інтелекту зникнуть». Хто такий ШІ директор і коли він потрібен бізнесу? Досвід MacPaw, EPAM і Мінцифри

Лихоманка штучного інтелекту породила нову керівну позицію в бізнесі. MacPaw, EPAM і Мінцифри призначили директорів зі штучного інтелекту, щоб залишатися конкурентоспроможними та масштабувати ШІ-ініціативи. Коли ця роль стає необхідністю?