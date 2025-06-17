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«Конверсия вдвое выше». Varus три недели тестирует ИИ-продукт стартапа Neomi, который автоматически собирает продукты по рецепту. Какие результаты

Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes

3 хв читання

Доставка продуктів Varus, ШІ в ритейлі /Shutterstock

Технология Neomi, которая с помощью ИИ подбирает продукты для блюд, сгенерировала для Varus более 340 онлайн-заказов за три недели пилота Фото Shutterstock

Сократили время на онлайн-заказ в 15 раз и нарастили конверсию вдвое – такого эффекта достиг ритейлер Varus за три недели тестирования ИИ-сервиса Neomi. Он подбирает ингредиенты к блюдам автоматически с учетом пожеланий клиента. Для ритейлера это часть новой e-commerce-стратегии, цель которой – сравнять количество онлайн- и офлайн-покупок клиентов. Удается ли это?

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Технология стартапа Neomi сгенерировала для Varus более 340 онлайн-заказов за три недели пилота, сообщил Forbes Ukraine директор по электронной коммерции сети Олег Спирин. Varus – сеть из 113 супермаркетов Руслана Шостака. Выручка компании в 2024-м выросла на 14,3%, до 20 млрд грн.

Решение от Neomi формирует список покупок по пожеланиям относительно типа блюд или диетических предпочтений. «Оно сократило среднюю сессию покупки с 30 до 1,5-2 минут, а конверсия по рецептам в заказ вдвое выше, чем в классическом варианте», – говорит Спирин.

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