«Мы не можем говорить о справедливой экономике». Руслан Шостак – о цели Terwin в 100 млрд грн, конкуренции EVA с Makeup и проблемах развития Varus

Корпорация Terwin объединяет 17 компаний во главе с ритейлерами EVA и Varus. Ее основатель Руслан Шостак рассказывает, зачем строит логистический хаб WinHub за $700 млн, вернет ли государству производителя бытовой химии «Ушастый нянь» и как ему помогла «инвестняня» от государства