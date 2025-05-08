«Мы не можем говорить о справедливой экономике». Руслан Шостак – о цели Terwin в 100 млрд грн, конкуренции EVA с Makeup и проблемах развития Varus

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Корпорация Terwin объединяет 17 компаний во главе с ритейлерами EVA и Varus. Ее основатель Руслан Шостак рассказывает, зачем строит логистический хаб WinHub за $700 млн, вернет ли государству производителя бытовой химии «Ушастый нянь» и как ему помогла «инвестняня» от государства
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