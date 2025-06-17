Скоротили час на онлайн-замовлення у 15 разів і наростили конверсію удвічі – такого ефекту досяг ритейлер Varus за три тижні тестування ШІ-сервісу Neomi. Він підбирає інгредієнти до страв автоматично з урахуванням побажань клієнта. Для ритейлера це частина нової e-commerce-стратегії, мета якої – зрівняти кількість онлайн- і офлайн- покупок клієнтів. Чи вдається це?

Технологія стартапу Neomi згенерувала для Varus понад 340 онлайн-замовлень за три тижні пілоту, повідомив Forbes Ukraine директор з електронної комерції мережі Олег Спірін. Varus – мережа зі 113 супермаркетів Руслана Шостака. Виторг компанії у 2024-му виріс на 14,3%, до 20 млрд грн.

Рішення від Neomi формує список покупок за побажаннями щодо типу страв або дієтичних уподобань. «Воно скоротило середню сесію покупки з 30 до 1,5-2 хвилин, а конверсія з рецептів у замовлення удвічі вища, ніж у класичному варіанті», – каже Спірін.