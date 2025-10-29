Гражданские разработки имеют не меньший потенциал, чем военные, говорит заместитель директора Фонда развития инноваций Ирина Заболотная. За последние два года, когда возобновилась грантовая программа для гражданского сектора, финансирование получили 57 команд. Это 10% всех заявителей, претендовавших на грант. Как Заболотная планирует покрыть потребность стартапов в инвестициях? Интервью

Менее 10% стартапов, получивших финансирование от Украинского фонда стартапов (УФС) за последние два года, закрылись, говорит Ирина Заболотная, 32, заместитель директора Фонда развития инноваций, в структуру которого входит УФС. «Средний годовой доход 44 компаний вырос на 112%, до $2,33 млн», – добавляет она.

Сфера ответственности Заболотной – развитие гражданских и военных стартапов, поиск международных партнеров и доноров для финансирования новых программ.

УФС был запущен в 2019 году под зонтиком Минцифры. После 24 февраля он перешел на военные рельсы и де-факто заморозил финансовую поддержку гражданских разработок. До этого момента фонд был одним из активнейших ангельских инвесторов, выдал $8,2 млн грантов 352 командам, львиную долю из них – в рамках грантовой программы на $25 000–50 000, которая финансировалась из госбюджета.

В феврале 2024 года он перезапустил эту грантовую программу для гражданских проектов. Общий бюджет – $2,5 млн. Приоритет Заболотной – расширить инструменты поддержки для стартапов. «Хотим создать больше партнерских программ с международными донорами, – говорит она. – И запускать инициативы, направленные на рост количества стартапов в Украине».

В Украине примерно 60 стартапов на 1 млн населения, тогда как в Европе – примерно 500. Будут ли выделяться деньги из госбюджета на гражданские инновации? Какие цели у УФС? Сколько заявок на финансирование от стартапов получает фонд?