SID Venture Partners расширил портфель тремя новыми стартапами в сферах ИИ, блокчейна и облачных сервисов

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Венчурный фонд SID Venture Partners, созданный 13 украинскими предпринимателями, расширил свой портфель, инвестировав в три новые компании: американский сервис FieldComplete для управления выездными службами, DeepTech ИИ-компанию Let's Enhance и платформу для торговли на рынках прогнозов Limitless Exchange. Об этом сообщила пресс-служба фонда 28 октября.

  • FieldComplete предлагает программное обеспечение для бизнеса, занимающегося обслуживанием недвижимости, ремонтом и техническим сервисом. Решение оптимизирует работу выездных бригад, обработку заказов и планирование графиков.
  • Letʼs Enhance – это DeepTech-проект на базе ИИ, ориентированный на обработку изображений. Сервисы компании позволяют повышать разрешение фотографий, создавать AI-арт и генерировать изображения по текстовым запросам. Проект ранее получил поддержку от Techstars, Nvidia и Google.
  • Limitless Exchange – блокчейн-платформа на базе для торговли на рынках прогнозов. Пользователи могут оценивать краткосрочные колебания цен криптовалют и акций без риска принудительной ликвидации. Платформа уже обработала торговое обращение более $500 млн. SID Venture Partners присоединился к стратегическому раунду финансирования.

Контекст

SID Venture Partners – венчурный фонд, объединяющий 13 украинских предпринимателей и запущенный в декабре 2021-го. Фонд инвестировал более $7 млн ​​в более чем 30 стартапов из Украины, США и других стран.

