Венчурный фонд SID Venture Partners, созданный 13 украинскими предпринимателями, расширил свой портфель, инвестировав в три новые компании: американский сервис FieldComplete для управления выездными службами, DeepTech ИИ-компанию Let's Enhance и платформу для торговли на рынках прогнозов Limitless Exchange. Об этом сообщила пресс-служба фонда 28 октября.