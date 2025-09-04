Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
12:07 хвилин
Существование игорного бизнеса должно быть оправдано для государства и общества, считает заместитель министра цифровой трансформации Наталья Деникеева. Над чем еще она будет работать в новой должности?
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Наталья Деникеева, 42, одна из пяти новых заместителей министра цифровой трансформации Михаила Федорова. В зоне ее ответственности – стартапы, робототехника, правовой режим Дія.City и игорный бизнес, переданный Минцифры в феврале 2025-го.
Что в приоритете? Формирование государственной политики в сфере азартных игр и лотерей, говорит Деникеева. «Существование этой сферы должно быть оправдано и для государства, и для общества», – добавляет она.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.