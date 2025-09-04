Существование игорного бизнеса должно быть оправдано для государства и общества, считает заместитель министра цифровой трансформации Наталья Деникеева. Над чем еще она будет работать в новой должности?

Наталья Деникеева, 42, одна из пяти новых заместителей министра цифровой трансформации Михаила Федорова. В зоне ее ответственности – стартапы, робототехника, правовой режим Дія.City и игорный бизнес, переданный Минцифры в феврале 2025-го.

Что в приоритете? Формирование государственной политики в сфере азартных игр и лотерей, говорит Деникеева. «Существование этой сферы должно быть оправдано и для государства, и для общества», – добавляет она.