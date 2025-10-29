Цивільні розробки мають не менший потенціал, ніж військові, каже заступниця директора Фонду розвитку інновацій Ірина Заболотна. За останні два роки, відколи відновилася грантова програма для цивільного сектору, фінансування отримали 57 команд. Це 10% від усіх заявників, що претендували на грант. Як Заболотна планує покрити потребу стартапів в інвестиціях? Інтерв'ю.

Менш ніж 10% стартапів, що отримали фінансування від Українського фонду стартапів (УФС) за останні два роки, закрилися, каже Ірина Заболотна, 32, заступниця директора Фонду розвитку інновацій, у структуру якого входить УФС. «Середній річний дохід 44 компаній зріс на 112%, до $2,33 млн», – додає вона.

Сфера відповідальності Заболотної – розвиток цивільних та військових стартапів, пошук міжнародних партнерів та донорів для фінансування нових програм.

УФС був запущений у 2019-му під парасолькою Мінцифри. Після 24 лютого він перейшов на військові рейки й де-факто заморозив фінансову підтримку цивільних розробок. До цього моменту фонд був одним із найактивніших ангельських інвесторів, видав $8,2 млн грантів 352 командам, левову частку з них – у рамках грантової програми на $25 000-50 000, що фінансувалася з держбюджету.

У лютому 2024-го він перезапустив цю грантову програму для цивільних проєктів. Загальний бюджет – $2,5 млн. Пріоритет Заболотної – розширити інструменти підтримки для стартапів. «Хочемо створити більше партнерських програм з міжнародними донорами, – каже вона. – І запускати ініціативи, спрямовані на ріст кількості стартапів в Україні».

В Україні приблизно 60 стартапів на 1 млн населення, тоді як у Європі – приблизно 500. Чи будуть виділятися гроші з держбюджету на цивільні інновації? Які цілі в УФС? Скільки заявок на фінансування від стартапів отримує фонд?