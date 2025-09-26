Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Украинский фонд стартапов запускает грантовую программу с общим бюджетом €1 млн

Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes

1 хв читання

Украинский фонд стартапов (УФС) анонсировал новую грантовую программу, где компании смогут получить до €40 000 безвозвратной финансовой помощи. Об этом Forbes Ukraine сообщила пресс-служба УФС.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Ключевые факты

  • Общий бюджет программы Startup EDGE при поддержке проекта EU4Innovation East от ЕС – €1 млн. Стартапы на стадии pre-seed могут претендовать на безвозвратный грант до €20 000. На стадии seed – до €40 000.
  • Принять участие в программе могут:

Deep Tech стартапы, развивающие продукты на базе искусственного интеллекта и машинного обучения, биотехнологий и науки о жизни, медицинских технологий, робототехники, передовых материалов и производства, квантовых вычислений, интернета вещей, кибербезопасности, космических технологий, электроники, фотоники, 5G, Web 3.0 и т.д.

Green Tech: устойчивое развитие, возобновляемая энергия, чистые технологии, решения для экономии ресурсов и уменьшения негативного влияния на окружающую среду.

EdTech: цифровые образовательные решения и технологии трансформации обучения и повышения доступности знаний.

  • Процесс подачи заявок будет осуществляться через веб-портал УФС. Дата будет объявлена ​​дополнительно на страницах фонда и проекта EU4Innovation East.
  • Каждая заявка пройдет многоэтапный процесс оценки, включая внутренние проверки на соответствие, экспертную оценку, подачу заявки конкурсной комиссии и окончательное одобрение наблюдательным советом фонда.

Контекст

Украинский фонд стартапов был запущен в 2019-м под зонтиком Минцифры. После 24 февраля фонд перешел на военные рельсы и де-факто заморозил финансовую поддержку гражданских разработок. С лета 2023-го активной была только программа грантов до $35 000 на defence-проекты, восстановления и двойного назначения.

До этого момента фонд был одним из самых активных ангельских инвесторов, выдал $8,2 млн грантов 352 командам, львиную долю из них – в рамках грантовой программы на $25 000–50 000, финансировавшейся из госбюджета.

В феврале 2024 года он перезапустил эту грантовую программу для гражданских проектов. Общий бюджет программы – $2,5 млн.

Всего в Украине примерно 60 стартапов на 1 млн населения, тогда как в Европе – в среднем примерно 500, говорила Forbes в августе заместитель министра цифровой трансформации Наталья Деникеева.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні