Украинский фонд стартапов (УФС) анонсировал новую грантовую программу, где компании смогут получить до €40 000 безвозвратной финансовой помощи. Об этом Forbes Ukraine сообщила пресс-служба УФС.

Ключевые факты

Общий бюджет программы Startup EDGE при поддержке проекта EU4Innovation East от ЕС – €1 млн. Стартапы на стадии pre-seed могут претендовать на безвозвратный грант до €20 000. На стадии seed – до €40 000.

Принять участие в программе могут:

Deep Tech стартапы, развивающие продукты на базе искусственного интеллекта и машинного обучения, биотехнологий и науки о жизни, медицинских технологий, робототехники, передовых материалов и производства, квантовых вычислений, интернета вещей, кибербезопасности, космических технологий, электроники, фотоники, 5G, Web 3.0 и т.д.

Green Tech: устойчивое развитие, возобновляемая энергия, чистые технологии, решения для экономии ресурсов и уменьшения негативного влияния на окружающую среду.

EdTech: цифровые образовательные решения и технологии трансформации обучения и повышения доступности знаний.

Процесс подачи заявок будет осуществляться через веб-портал УФС. Дата будет объявлена ​​дополнительно на страницах фонда и проекта EU4Innovation East.

Каждая заявка пройдет многоэтапный процесс оценки, включая внутренние проверки на соответствие, экспертную оценку, подачу заявки конкурсной комиссии и окончательное одобрение наблюдательным советом фонда.

Контекст

Украинский фонд стартапов был запущен в 2019-м под зонтиком Минцифры. После 24 февраля фонд перешел на военные рельсы и де-факто заморозил финансовую поддержку гражданских разработок. С лета 2023-го активной была только программа грантов до $35 000 на defence-проекты, восстановления и двойного назначения.

До этого момента фонд был одним из самых активных ангельских инвесторов, выдал $8,2 млн грантов 352 командам, львиную долю из них – в рамках грантовой программы на $25 000–50 000, финансировавшейся из госбюджета.

В феврале 2024 года он перезапустил эту грантовую программу для гражданских проектов. Общий бюджет программы – $2,5 млн.

Всего в Украине примерно 60 стартапов на 1 млн населения, тогда как в Европе – в среднем примерно 500, говорила Forbes в августе заместитель министра цифровой трансформации Наталья Деникеева.