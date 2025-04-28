«Масова хакерська атака на всю мережу». Торгова мережа «Епіцентр» Герег поступово відновлює роботу магазинів після збою. Які можуть бути збитки

28 квітня десятки магазинів «Епіцентр» не запрацювали о 8 ранку. Офіційне пояснення пресслужби – технічний збій, що стався в ніч на понеділок. Неофіційне від адміністраторів магазинів – кібератака. У скільки може обійтися простій?