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«Масова хакерська атака на всю мережу». Торгова мережа «Епіцентр» Герег поступово відновлює роботу магазинів після збою. Які можуть бути збитки

Тася Мельник
Тася Мельник
Forbes

3 хв читання

Збій у роботі Епіцентру /Facebook «Епіцентру»

Торгівельні центри мережі «Епіцентр» поступово відновлюють свою роботу, повідомили Forbes Ukraine у пресслужбі компанії. Там відмовилися називати кількість магазинів, які працюють Фото Facebook «Епіцентру»

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28 квітня десятки магазинів «Епіцентр» не запрацювали о 8 ранку. Офіційне пояснення пресслужби – технічний збій, що стався в ніч на понеділок. Неофіційне від адміністраторів магазинів – кібератака. У скільки може обійтися простій?

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