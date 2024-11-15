«Цель – продавать технологию, а не бумагу». Александр Соболенко возглавил стартап Releaf Paper, когда он уже был молодой звездой экосистемы. Почему делать единорога из производителя экологической бумаги оказалось не так просто

Украинский производитель бумаги из опавших листьев Releaf Paper стал известным благодаря своей технологии и ее молодому разработчику Валентину Фречке. Это очень важный актив, но для бизнеса на потенциально триллионном рынке самого таланта мало. 15 ноября сооснователь и CEO компани Александр Соболенко объявил об открытии в Париже первого в мире индустриального производства целлюлозы из опалых листьев. Как партнеры шли к успеху? (материал от 10 июля)

«Ни я, ни Валентин не намерены совершать экзит ближайших лет 50», – улыбается Александр Соболенко, 39, выходец из корпоративного мира, который строил карьеру в Lenovo. На виртуальный ланч с редактором Forbes CEO один из самых известных украинских экостартапов остановился в Словакии во время очередного делового турне по Европе.

Виденье Соболенко амбициозное: вырастить из Releaf Paper глобальный семейный бизнес, добавлять новые направления, поглощать другие компании и передавать это в наследство детям. Насколько?