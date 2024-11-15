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«Цель – продавать технологию, а не бумагу». Александр Соболенко возглавил стартап Releaf Paper, когда он уже был молодой звездой экосистемы. Почему делать единорога из производителя экологической бумаги оказалось не так просто

Валентина Дудко /Анна Наконечная
Валентина Дудко
Forbes

5 хв читання

ReLeaf Paper Bags /с официальной Facebook страницы Releaf PAPER & BAGS/Коллаж Forbes Ukraine

Продукцию ReLeaf Paper покупают в основном малые и средние компании. Фото с официальной Facebook страницы Releaf PAPER & BAGS/Коллаж Forbes Ukraine

Украинский производитель бумаги из опавших листьев Releaf Paper стал известным благодаря своей технологии и ее молодому разработчику Валентину Фречке. Это очень важный актив, но для бизнеса на потенциально триллионном рынке самого таланта мало. 15 ноября сооснователь и CEO компани Александр Соболенко объявил об открытии в Париже первого в мире индустриального производства целлюлозы из опалых листьев. Как партнеры шли к успеху? (материал от 10 июля)

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«Ни я, ни Валентин не намерены совершать экзит ближайших лет 50», – улыбается Александр Соболенко, 39, выходец из корпоративного мира, который строил карьеру в Lenovo. На виртуальный ланч с редактором Forbes CEO один из самых известных украинских экостартапов остановился в Словакии во время очередного делового турне по Европе.

Виденье Соболенко амбициозное: вырастить из Releaf Paper глобальный семейный бизнес, добавлять новые направления, поглощать другие компании и передавать это в наследство детям. Насколько?

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