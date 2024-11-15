Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

«Мета – продавати технологію, а не папір». Олександр Соболенко очолив стартап Releaf Paper, коли той вже був молодою зіркою екосистеми. Чому робити єдинорога з виробника екологічного паперу виявилося не так просто

Валентина Дудко /Анна Наконечна
Валентина Дудко
Forbes

5 хв читання

ReLeaf Paper Bags /з офіційної Facebook сторінки Releaf PAPER & BAGS/Колаж Forbes Ukraine

Продукцію ReLeaf Paper купують здебільшого малі й середні компанії. Фото з офіційної Facebook сторінки Releaf PAPER & BAGS/Колаж Forbes Ukraine

Український виробник паперу з опалого листя Releaf Paper став відомим завдяки своїй технології та її молодому розробнику Валентину Фречці. Це надважливий актив, але для бізнесу на потенційно трильйонному ринку самого таланту замало. 15 листопада співзасновник й CEO компанії Олександр Соболенко оголосив про відкриття у Парижі першого у світі індустріального виробництва целюлози з опалого листя. Як партнери йшли до успіху? (матеріал від 10 липня)

Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?

Дізнайтеся вже 22 листопада на Forbes Tech 2024. Купуйте квиток за посиланням!

«Ні я, ні Валентин не маємо наміру здійснювати екзит найближчих років 50», – посміхається Олександр Соболенко, 39, виходець із корпоративного світу, який будував карʼєру в Lenovo. На віртуальний ланч із редакторкою Forbes Ukraine CEO одного з найвідоміших українських екостартапів зупинився в Словаччині під час чергового ділового турне Європою.

Бачення Соболенка амбітне: виростити з Releaf Paper глобальний сімейний бізнес, додавати нові напрямки, поглинати інші компанії й передавати це все в спадок дітям. Наскільки?

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні