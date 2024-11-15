«Мета – продавати технологію, а не папір». Олександр Соболенко очолив стартап Releaf Paper, коли той вже був молодою зіркою екосистеми. Чому робити єдинорога з виробника екологічного паперу виявилося не так просто

Український виробник паперу з опалого листя Releaf Paper став відомим завдяки своїй технології та її молодому розробнику Валентину Фречці. Це надважливий актив, але для бізнесу на потенційно трильйонному ринку самого таланту замало. 15 листопада співзасновник й CEO компанії Олександр Соболенко оголосив про відкриття у Парижі першого у світі індустріального виробництва целюлози з опалого листя. Як партнери йшли до успіху? (матеріал від 10 липня)

«Ні я, ні Валентин не маємо наміру здійснювати екзит найближчих років 50», – посміхається Олександр Соболенко, 39, виходець із корпоративного світу, який будував карʼєру в Lenovo. На віртуальний ланч із редакторкою Forbes Ukraine CEO одного з найвідоміших українських екостартапів зупинився в Словаччині під час чергового ділового турне Європою.

Бачення Соболенка амбітне: виростити з Releaf Paper глобальний сімейний бізнес, додавати нові напрямки, поглинати інші компанії й передавати це все в спадок дітям. Наскільки?