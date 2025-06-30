Самый крупный IT-работодатель в Украине EPAM сменил местного генерального директора. Предыдущий генменеджер Сергей Рожок остался в компании как финансовый директор, но, согласно его LinkedIn, открыт к предложениям по трудоустройству. Что известно о кадровом изменении в EPAM?