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Преемница с 17-летним опытом в EPAM. Forbes Ukraine узнал, что гендиректор самой крупной IT-компании в Украине Сергей Рожок покинул пост. Кто его заменил

Анастасия Печенюк
Анастасия Печенюк
Forbes

2 хв читання

Найбільший IT-роботодавець в Україні EPAM змінив місцевого генерального директора /пресс-служба

Сергей Рожок до июня 2025 был генеральным менеджером IT-компании «EPAM Украина» Фото пресс-служба

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Самый крупный IT-работодатель в Украине EPAM сменил местного генерального директора. Предыдущий генменеджер Сергей Рожок остался в компании как финансовый директор, но, согласно его LinkedIn, открыт к предложениям по трудоустройству. Что известно о кадровом изменении в EPAM?

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