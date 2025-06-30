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Найбільший IT-роботодавець в Україні EPAM змінив місцевого генерального директора. Попередній генменеджер Сергій Рожок залишився в компанії як фінансовий директор, але, згідно з його LinkedIn, відкритий до пропозицій щодо працевлаштування. Що відомо про кадрову зміну в EPAM?
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