Найбільший IT-роботодавець в Україні EPAM змінив місцевого генерального директора. Попередній генменеджер Сергій Рожок залишився в компанії як фінансовий директор, але, згідно з його LinkedIn, відкритий до пропозицій щодо працевлаштування. Що відомо про кадрову зміну в EPAM?