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Наступниця із 17-річним досвідом у EPAM. Forbes Ukraine дізнався, що гендиректор найбільшої IT-компанії в Україні Сергій Рожок залишив посаду. Хто його замінив

Анастасія Печенюк
Анастасія Печенюк
Forbes

2 хв читання

Найбільший IT-роботодавець в Україні EPAM змінив місцевого генерального директора /прес-служба

Сергій Рожок до червня 2025-го був генеральним менеджером IT-компанії «EPAM Україна» Фото прес-служба

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Найбільший IT-роботодавець в Україні EPAM змінив місцевого генерального директора. Попередній генменеджер Сергій Рожок залишився в компанії як фінансовий директор, але, згідно з його LinkedIn, відкритий до пропозицій щодо працевлаштування. Що відомо про кадрову зміну в EPAM?

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