Новый директор оборонного кластера Brave1 Андрей Гриценюк пришел на смену основательнице проекта Наталье Кушнерской в ​​июне 2025-го, имея за плечами более 20 лет опыта в банковской сфере. С сменой руководства оборонный кластер запускает и обновленную систему финансирования украинских производителей оружия. Специальная грантовая программа предусматривает до 8 млн грн производителям ракет и разработчикам ИИ-решений, а новые конкурсы – до 150 млн грн на масштабирование разработок. Как выглядит обновленный Brave1? Интервью с Гриценюком.

Оборонный кластер Brave1 прекратил инвестировать в разработку типичных FPV-камикадзе, говорит глава кластера Андрей Гриценюк, 46. «Этот рынок насыщен. Производственные возможности по типовым FPV превышают потребности армии», – говорит он.

Гриценюк возглавил Brave1 в июне 2025-го, заменив в должности Наталию Кушнерскую, руководившую проектом с момента его основания весной 2023-го. В его бэкграунде более 20 лет работы в банковском секторе. В 2022-м он получил награду Chief Information Officer года по версии международного издания The Banker.