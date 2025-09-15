Новий директор оборонного кластера Brave1 Андрій Гриценюк прийшов на зміну засновниці проєкту Наталії Кушнерської у червні 2025-го, маючи за плечима понад 20 років досвіду у банківській сфері. Зі зміною керівництва оборонний кластер запускає й оновлену систему фінансування українських виробників зброї. Спеціальна грантова програма передбачає до 8 млн грн виробникам ракет і розробникам ШІ-рішень, а нові конкурси – до 150 млн грн на масштабування розробок. Який вигляд має оновлений Brave1? Інтервʼю з Гриценюком.
Оборонний кластер Brave1 припинив інвестувати в розробку типових FPV-камікадзе, каже очільник кластера Андрій Гриценюк, 46. «Цей ринок насичений. Виробничі спроможності по типових FPV перевищують потреби армії», – каже він.
Гриценюк очолив Brave1 у червні 2025-го, замінивши на посаді Наталію Кушнерську, яка керувала проєктом з моменту його заснування навесні 2023-го. У його бекграунді понад 20 років роботи в банківському секторі. У 2022-му він отримав відзнаку Chief Information Officer року за версією міжнародного видання The Banker.
