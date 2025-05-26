Руководитель Фонда развития инноваций, в который входят оборонный кластер Brave1 и Украинский фонд стартапов (USF), Наталья Кушнерская покинет свой пост. В первый раз об этом написал AIN со ссылкой на собственные источники. Три собеседника Forbes Ukraine подтвердили эту информацию.
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Подробности
- Согласно YouControl, руководителем Фонда развития инноваций все еще значится Наталья Кушнерская.
- Она еще в должности, но вскоре состоится ее официальная отставка, говорят трое осведомленных собеседников.
- После этого Кушнерская останется работать в системе Минцифры, пишет AIN. Будущая должность и проект неизвестны.
- В пресс-службе Brave1 пока не комментируют информацию. Кушнерская также отказалась от комментариев.
Контекст
1 февраля 2025 года Минцифры объединило Украинский фонд стартапов (финансировал гражданские проекты) и Brave1 (финансировал оборонные стартапы) в одну структуру – Фонд развития инноваций. Его возглавила Кушнерская, которая с 2023-го руководила Brave1.
К оборонному кластеру Brave1 с апреля 2023 года присоединились 1500 DefenceTech-компаний, имеющих более 3500 разработок, говорила Forbes Ukraine в феврале Кушнерская. Кластер стал точкой, куда стекаются все стартапы в этой сфере, чтобы привлечь грант, найти партнера, получить консультацию по госконтракту.
С момента основания Brave1 выдал производителям более 470 грантов на 1,3 млрд грн. Бюджет на 2025 год – 3 млрд грн. Больше о работе кластера — в интервью с Кушнерской.
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