Руководитель Фонда развития инноваций, в который входят оборонный кластер Brave1 и Украинский фонд стартапов (USF), Наталья Кушнерская покинет свой пост. В первый раз об этом написал AIN со ссылкой на собственные источники. Три собеседника Forbes Ukraine подтвердили эту информацию.

Подробности

Согласно YouControl, руководителем Фонда развития инноваций все еще значится Наталья Кушнерская.

Она еще в должности, но вскоре состоится ее официальная отставка, говорят трое осведомленных собеседников.

После этого Кушнерская останется работать в системе Минцифры, пишет AIN. Будущая должность и проект неизвестны.

В пресс-службе Brave1 пока не комментируют информацию. Кушнерская также отказалась от комментариев.

Контекст

1 февраля 2025 года Минцифры объединило Украинский фонд стартапов (финансировал гражданские проекты) и Brave1 (финансировал оборонные стартапы) в одну структуру – Фонд развития инноваций. Его возглавила Кушнерская, которая с 2023-го руководила Brave1.

К оборонному кластеру Brave1 с апреля 2023 года присоединились 1500 DefenceTech-компаний, имеющих более 3500 разработок, говорила Forbes Ukraine в феврале Кушнерская. Кластер стал точкой, куда стекаются все стартапы в этой сфере, чтобы привлечь грант, найти партнера, получить консультацию по госконтракту.

С момента основания Brave1 выдал производителям более 470 грантов на 1,3 млрд грн. Бюджет на 2025 год – 3 млрд грн. Больше о работе кластера — в интервью с Кушнерской.