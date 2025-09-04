Існування грального бізнесу має бути виправданим для держави й суспільства, вважає заступниця міністра цифрової трансформації Наталя Денікеєва. Над чим ще вона працюватиме на новій посаді?

Наталя Денікеєва, 42, одна з п’яти нових заступників міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. У зоні її відповідальності – стартапи, робототехніка, правовий режим Дія.City і гральний бізнес, який передали Мінцифри у лютому 2025-го.

Що в пріоритеті? Формування державної політики у сфері азартних ігор та лотерей, каже Денікеєва. «Існування цієї сфери має бути виправдане і для держави, і для суспільства», – додає вона.