«Немає потреби шукати гроші за кордоном». Заступниця голови Мінцифри – про інвестфонд для Дія.City, нові закони для ігорного бізнесу і потребу в стартапах. Інтервʼю

Анастасія Печенюк
Альона Сідєльнікова
7 хв читання

Наталя Денікеєва /пресслужба Мінцифри

У Мінцифри з'явився профільний заступник міністра з грального бізнесу. Посаду обійняла Наталя Денікеєва. Фото пресслужба Мінцифри

Існування грального бізнесу має бути виправданим для держави й суспільства, вважає заступниця міністра цифрової трансформації Наталя Денікеєва. Над чим ще вона працюватиме на новій посаді?

Наталя Денікеєва, 42, одна з п’яти нових заступників міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. У зоні її відповідальності – стартапи, робототехніка, правовий режим Дія.City і гральний бізнес, який передали Мінцифри у лютому 2025-го.

Що в пріоритеті? Формування державної політики у сфері азартних ігор та лотерей, каже Денікеєва. «Існування цієї сфери має бути виправдане і для держави, і для суспільства», – додає вона. 

