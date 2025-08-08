Университеты на западе Украины от Луцка до Черновцов демонстрируют рекордный рост интереса к ним абитуриентов. Реорганизованный Киевский авиационный институт потерял место в рейтинге самых популярных. Как изменились предпочтения абитуриентов? Анализ вступительной кампании

Западноукраинский национальный университет нарастил количество заявлений от поступающих в 2025-м на 45,5%, согласно данным Министерства образования и науки, предоставленным по запросу Forbes Ukraine. Это самая большая динамика в топ-15 вузов по количеству заявлений.

Переток поступающих на запад Украины – наиболее заметный тренд вступительной кампании 2025-го. Восемь университетов в этом регионе показали прирост более чем на 25%. КНУ им. Т. Шевченко и КПИ им. И. Сикорского выросли на менее 10%.