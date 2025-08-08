Університети на заході України – від Луцька до Чернівців – демонструють рекордне зростання інтересу абітурієнтів. Реорганізований Київський авіаційний інститут поступився місцем у рейтингу найпопулярніших. Як змінилися вподобання вступників? Аналіз вступної кампанії.

Західноукраїнський національний університет наростив кількість заяв від вступників у 2025-му на 45,5%, згідно з даними Міністерства освіти й науки наданими на запит Forbes Ukraine. Це найбільша динаміка в рейтингу 15 найпопулярніших вишів за кількістю заяв.

Перетікання вступників на захід України – найбільш помітний тренд вступної кампанії 2025-го. Вісім університетів у цьому регіоні показали приріст на понад 25%. Натомість КНУ ім. Шевченка та КПІ ім. Сікорського зросли на менш ніж 10%.