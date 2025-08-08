Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

Одеська академія Ківалова зросла удвічі, університети на заході нарощують позиції, КАІ випав із топ-15. В які українські виші найбільше охочих вступити? Ренкінг

Анастасія Печенюк
Анастасія Печенюк
Forbes

4 хв читання

вступна кампанія 2025 підсумки /Ілюстрація Аліна Кохан

Цього року більшість абітурієнтів в Україні розглядають навчання за кордоном і в західних регіонах. Фото Ілюстрація Аліна Кохан

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

10:33 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 10:33

Університети на заході України – від Луцька до Чернівців – демонструють рекордне зростання інтересу абітурієнтів. Реорганізований Київський авіаційний інститут поступився місцем у рейтингу найпопулярніших. Як змінилися вподобання вступників? Аналіз вступної кампанії.

Бізнес-конференція Forbes Agro: відкрийте для себе нові агроінновації та інвестиційні можливості — купуйте квиток прямо зараз!

До 25.08 діє спеціальна ціна.

Західноукраїнський національний університет наростив кількість заяв від вступників у 2025-му на 45,5%, згідно з даними Міністерства освіти й науки наданими на запит Forbes Ukraine. Це найбільша динаміка в рейтингу 15 найпопулярніших вишів за кількістю заяв. 

Перетікання вступників на захід України – найбільш помітний тренд вступної кампанії 2025-го. Вісім університетів у цьому регіоні показали приріст на понад 25%. Натомість КНУ ім. Шевченка та КПІ ім. Сікорського зросли на менш ніж 10%. 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні