Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:24 хвилин
Сервисные IT-компании, разрабатывающие софт по заказу, экспериментируют с поиском новых сотрудников в TikTok. Стала ли соцсеть с короткими развлекательными видео новым каналом для найма? Опыт SoftServe, N-iX, Sigma Software и Avenga.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
Международный IT-холдинг Avenga с большим офисом в Украине несколько недель искал SMM-специалиста. «Когда опубликовали видео о поиске в TikTok, количество резюме выросло на 60%, – рассказывает PR-специалист Avenga Марьян Шпитак. – Органические переходы на карьерную страницу компании из TikTok также увеличились».
Аудитория TikTok в Украине в 2024 году составила 9,4 млн пользователей среди городского населения в возрасте 18–55 лет, говорил в октябре того года Forbes директор по развитию бизнеса Kantar Ukraine Кирилл Ежов. Тогда соцсеть была на шестом месте среди других.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.