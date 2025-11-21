Сервисные IT-компании, разрабатывающие софт по заказу, экспериментируют с поиском новых сотрудников в TikTok. Стала ли соцсеть с короткими развлекательными видео новым каналом для найма? Опыт SoftServe, N-iX, Sigma Software и Avenga.

Международный IT-холдинг Avenga с большим офисом в Украине несколько недель искал SMM-специалиста. «Когда опубликовали видео о поиске в TikTok, количество резюме выросло на 60%, – рассказывает PR-специалист Avenga Марьян Шпитак. – Органические переходы на карьерную страницу компании из TikTok также увеличились».

Аудитория TikTok в Украине в 2024 году составила 9,4 млн пользователей среди городского населения в возрасте 18–55 лет, говорил в октябре того года Forbes директор по развитию бизнеса Kantar Ukraine Кирилл Ежов. Тогда соцсеть была на шестом месте среди других.