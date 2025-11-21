Підписка від 25 грн
«Окей, вони нормальні». Великі IT-компанії SoftServe, Sigma Software, Avenga, N-iX закривають вакансії через TikTok. Чи ефективний цей канал найму 

Анастасія Печенюк
Анастасія Печенюк
Forbes

3 хв читання

рекрутинг в IT через TikTok, вакансії в IT /колаж Анастасія Савеленко

Сервісні IT-компанії, що розробляють софт на замовлення, експериментують з пошуком нових співробітників у TikTok Фото колаж Анастасія Савеленко

Сервісні IT-компанії, що розробляють софт на замовлення, експериментують з пошуком нових співробітників у TikTok. Чи стала соцмережа з короткими розважальними відео новим каналом для найму? Досвід SoftServe, N-iX, Sigma Software та Avenga.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість 1799 грн.

Міжнародний IT-холдинг Avenga з великим офісом в Україні кілька тижнів шукав SMM-спеціаліста. «Коли опублікували відео про пошук у TikTok, кількість резюме зросла на 60%, – розповідає PR-спеціаліст Avenga Мар’ян Шпитак. – Органічні переходи на кар’єрну сторінку компанії з TikTok теж збільшилися». 

Аудиторія TikTok в Україні в 2024-му становила 9,4 млн користувачів серед міського населення у віці 18–55 років, казав у жовтні того року Forbes директор з розвитку бізнесу Kantar Ukraine Кирило Єжов. Тоді соцмережа була на шостому місці серед інших.

