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Отравить чат-бот. Как пропагандисты, мошенники и хакеры научились взламывать ChatGPT, Bing, DeepSeek и другие ИИ-решения? Рассказывает руководитель Cisco в Украине Сергей Мартынчук

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Безпека ШІ /Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

Компаниям следует обращать внимание, какие специалисты больше делятся конфиденциальными данными с ИИ-моделями, говорит Сергей Мартынчук из Cisco Фото Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

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Несмотря на молодость индустрии генеративного ИИ, существует много типов атак на модели и сервисы искусственного интеллекта, говорит руководитель Cisco в Украине Сергей Мартынчук. Какие главные виды атак на ИИ-сервисы и как защитить бизнес и клиентов?

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