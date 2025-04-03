Отравить чат-бот. Как пропагандисты, мошенники и хакеры научились взламывать ChatGPT, Bing, DeepSeek и другие ИИ-решения? Рассказывает руководитель Cisco в Украине Сергей Мартынчук

Несмотря на молодость индустрии генеративного ИИ, существует много типов атак на модели и сервисы искусственного интеллекта, говорит руководитель Cisco в Украине Сергей Мартынчук. Какие главные виды атак на ИИ-сервисы и как защитить бизнес и клиентов?