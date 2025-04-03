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Отруїти чат-бот. Як пропагандисти, шахраї та хакери навчилися зламувати ChatGPT, Bing, DeepSeek та інші ШІ-рішення? Розповідає керівник Cisco в Україні Сергій Мартинчук

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Безпека ШІ /Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

Компаніям варто звертати увагу, які спеціалісти найбільше діляться конфіденційними даними з ШІ-моделями, каже Сергій Мартинчук із Cisco Фото Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

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Попри молодість індустрії генеративного ШІ, є багато типів атак на моделі та сервіси штучного інтелекту, каже керівник Cisco в Україні Сергій Мартинчук. Які головні види атак на ШІ-сервіси і як захистити бізнес і клієнтів? 

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