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Превратить пациентов в подписчиков. Медицинский сервис Helsi делает платной ИИ-расшифровку анализов, в разработку которой вложила $400 000. Как компания монетизирует 29 млн пользователей

Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes

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Helsi став платним

Медицинский сервис Helsi монетизирует одну из самых популярных функций – ИИ-расшифровку анализов, которая с июня 2024 года была бесплатной.

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Медицинский сервис Helsi монетизирует одну из самых популярных функций – ИИ-расшифровку анализов, которая с июня 2024 года была бесплатной. К концу 2025 года сервис полностью станет частью подписки Helsi Plan, которая стоит 80 грн в месяц. В пакете войдет еще несколько функций приложения. Helsi стремится превратить миллионы бесплатных пользователей в подписчиков. В 2024 году доля платных подписчиков в выторге была до 20%. Что выходит у стартапа с монетизацией?

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К концу 2025 года сервис ИИ-расшифровки анализов в медицинском приложении Helsi станет платным в рамках подписки Helsi Plan стоимостью 80 грн в месяц, сообщила компания по запросу Forbes Ukraine. Также в Helsi Plan войдут функции измерения пульса по телефону и журнал контроля показателей здоровья сердца.

Расшифровку анализов Helsi запустил в июне 2024-го, инвестировав в эту разработку $400 000. За первые две недели ею воспользовались 16 000 раз, писал Forbes Ukraine.

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