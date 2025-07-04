Медичний сервіс Helsi монетизує одну з найпопулярніших функцій – ШІ-розшифровку аналізів, яка з червня 2024-го була безкоштовною. До кінця 2025-го сервіс повністю стане частиною підписки Helsi Plan, що коштує 80 грн на місяць. До пакета увійде ще кілька функцій застосунку. Helsi прагне перетворити мільйони безкоштовних користувачів на підписників. У 2024-му частка платних підписників у виторзі була до 20%. Що виходить у стартапу з монетизацією?

До кінця 2025-го сервіс ШІ-розшифровки аналізів у медичному застосунку Helsi стане платним у рамках підписки Helsi Plan вартістю 80 грн на місяць, повідомила компанія на запит Forbes Ukraine. Також у Helsi Plan увійдуть функції вимірювання пульсу телефоном і журнал контролю показників здоровʼя серця.

Розшифровку аналізів Helsi запустив у червні 2024-го, інвестувавши у цю розробку $400 000. За перші два тижні нею скористалися 16 000 разів, писав тоді Forbes Ukraine.