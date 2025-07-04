Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

Перетворити пацієнтів на підписників. Медичний сервіс Helsi робить платною ШІ-розшифровку аналізів, у розробку якої вклала $400 000. Як компанія монетизує 29 млн користувачів 

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

3 хв читання

Helsi став платним

Медичний сервіс Helsi монетизує одну з найпопулярніших функцій – ШІ-розшифровку аналізів, яка з червня 2024-го була безкоштовною.

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:52 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:52

Медичний сервіс Helsi монетизує одну з найпопулярніших функцій – ШІ-розшифровку аналізів, яка з червня 2024-го була безкоштовною. До кінця 2025-го сервіс повністю стане частиною підписки Helsi Plan, що коштує 80 грн на місяць. До пакета увійде ще кілька функцій застосунку. Helsi прагне перетворити мільйони безкоштовних користувачів на підписників. У 2024-му частка платних підписників у виторзі була до 20%. Що виходить у стартапу з монетизацією?

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

До кінця 2025-го сервіс ШІ-розшифровки аналізів у медичному застосунку Helsi стане платним у рамках підписки Helsi Plan вартістю 80 грн на місяць, повідомила компанія на запит Forbes Ukraine. Також у Helsi Plan увійдуть функції вимірювання пульсу телефоном і журнал контролю показників здоровʼя серця.

Розшифровку аналізів Helsi запустив у червні 2024-го, інвестувавши у цю розробку $400 000. За перші два тижні нею скористалися 16 000 разів, писав тоді Forbes Ukraine.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні