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«Вопросы культурной смены». Десять украинских вузов запретили Telegram для работы. Как контролировать запрет?

Анастасия Несенюк /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Анастасия Несенюк
Forbes

3 хв читання

Заборона Telegram, Telegram в університетах /Коллаж Анна Наконечная

Сотрудникам десятка украинских вузов запрещено использовать мессенджер в рабочих целях и передавать корпоративные данные. Фото Коллаж Анна Наконечная

Ряд украинских университетов отказываются от рабочей коммуникации в Telegram из-за вопросов безопасности мессенджера. В сети уже опубликованы около десятка приказов от государственных и частных учреждений высшего образования. Почему ограничение может быть не слишком действенным?

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В течение октября-ноября минимум десять украинских университетов запретили своим преподавателям использовать Telegram на служебных устройствах. «У многих коллег взламывали Telegram», – объясняет свое решение ректор Киевского политехнического института им. Игоря Сикорского (КПИ) Анатолий Мельниченко.

Сотрудникам вузов запрещено использовать мессенджер в рабочих целях и передавать корпоративные данные, говорится в обнародованных приказах университетов. Соответствующую рекомендацию 18 октября вузам предоставило Минобразования.

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