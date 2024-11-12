«Питання культурної зміни». Десять українських вишів заборонили Telegram для роботи. Як контролювати заборону?

Низка українських університетів відмовляються від робочої комунікації у Telegram через питання до безпеки месенджера. У мережі вже опубліковано з десяток наказів від державних та приватних закладів вищої освіти. Чому обмеження може бути не надто дієвим?
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Протягом жовтня-листопада щонайменше десять українських університетів заборонили своїм викладачам використовувати Telegram на службових пристроях. «У багатьох колег зламували Telegram», – пояснює своє рішення ректор Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського (КПІ) Анатолій Мельниченко.
Співробітникам вишів заборонено використовувати месенджер у робочих цілях та передавати корпоративні дані, йдеться у оприлюднених наказах університетів. Відповідну рекомендацію 18 жовтня вишам надало Міносвіти.
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