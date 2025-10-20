SoftServe, имеющая более 7000 айтишников в Украине, два года развивает собственную лабораторию GenAI Lab. Она создала 15 решений, которые являются интеллектуальной собственностью компании. Как сервисный гигант овладевает продуктовым направлением?

Лаборатория GenAI Lab самой крупной по выручке IT-компании SoftServe за два года реализовала более 220 проектов для клиентов, 120 из которых – за неполный 2025-й, говорит вице-президентка по передовым технологиям Зоряна Дошна, управляющая двумя инновационными лабораториями.

«С начала года имеем более 60 клиентов, для некоторых из них у нас есть больше одного проекта генеративного ИИ», – добавляет она. SoftServe, разрабатывающая софт по заказу, запустила ИИ-лабораторию в сентябре 2023-го. Финансовый результат ее деятельности компания не разглашает.