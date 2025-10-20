SoftServe, що має понад 7000 айтівців в Україні, два роки розвиває власну лабораторію GenAI Lab. Вона створила 15 рішень, що є інтелектуальною власністю компанії. Як сервісний гігант опановує продуктовий напрям?

Лабораторія GenAI Lab найбільшої за виторгом IT-компанії SoftServe за два роки реалізувала понад 220 проєктів для клієнтів, 120 з яких – за неповний 2025-й, каже віцепрезидентка з передових технологій Зоряна Дошна, що керує двома інноваційними лабораторіями всередині SoftServe.

«З початку року маємо понад 60 клієнтів, для деяких з них у нас є більше, ніж один проєкт із генеративного ШІ», – додає вона. SoftServe, що розробляє софт на замовлення, запустила ШІ-лабораторію у вересні 2023-го. Фінансовий результат її діяльності компанія не розголошує.