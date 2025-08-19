Основатель группы ІТ-компаний Netpeak Group Артем Бородатюк объявил о ребрендинге зонтичной компании. Группа, объединяющая более 30 различных компаний, будет работать под названием Fractal. Зачем Netpeak Group отказывается от бренда с 10-летней историей?

Группа IT-компаний Netpeak Group сменила название на Fractal. Об этом в посте в Facebook 19 августа сообщил соучредитель компании Артем Бородатюк. Он владеет группой компаний вместе с 45 бизнес-партнерами. Netpeak Group как название для зонтичного бренда группы компаний появилось в 2015 году, говорит Бородатюк Forbes. «Как название группы мы взяли имя нашего первого известного бренда – Netpeak Agency», – добавляет он.

Сейчас в группу входят более 30 компаний, говорил Бородатюк Forbes в апреле. Выручка группы в 2024 году – около $85 млн, по подсчетам Forbes. Часть дочерних компаний имеет в своем названии слово Netpeak. Это агентства интернет-маркетинга Netpeak Agency, рекрутинга Netpeak Talent и ивентов Netpeak Events. «На всех уровнях возникала неразбериха в восприятии брендов – клиентам трудно было разделять группу компаний, агентство и продукты», – объясняет Бородатюк.