«Искусственный интеллект – это экзоскелет». Почему Netpeak Group меняет название, как провести ИИ-трансформацию бизнеса и каким должен быть ИИ-директор? Интервью с Артемом Бородатюком

Менеджер должен быть ленивым, считает сооснователь Netpeak Group Артем Бородатюк. Как Netpeak Group внедряет ИИ-инструменты в бизнес-процессы? Почему IТ-холдинг скоро сменит название? Зачем компании ищут ИИ-директоров? Об этом он рассказал в эфире YouTube-проекта «Business Breakfast с Владимиром Федориным» от Forbes Ukraine.

«Искусственный интеллект – это экзоскелет, позволяющий достаточно слабому телу быть сильнее», – так описывает мотивацию внедрения ИИ-инструментов в работу компании соучредитель IТ-холдинга Netpeak Group Артем Бородатюк, 39.

Его компания одной из первых в Украине ввела должность ИИ-директора. В мае 2024-го ее занял Сергей Саута. Ранее он разработал для Netpeak Group ИИ-систему Liti, помогающую холдингу эффективнее нанимать сотрудников, оценивая их софт скилы.

Теперь Netpeak Group ищет ИИ-директора для группы компаний Nova, в которую входит «Новая почта». Как провести ИИ-трансформацию компании? Кто такой ИИ-директор? Зачем Netpeak Group проводит ребрендинг?

Интервью сокращено и отредактировано для ясности.

ИИ для написания книги

Я активно использовал разные ИИ-чаты, когда дописывал свою книгу для менеджеров. Сбрасывал им отдельные главы, просил покритиковать, указать на слабые места, оценить текст по 100-балльной шкале. Это одна из вещей, которые слишком просты, чтобы их не делать.

Когда ты можешь нанять бесплатного эксперта, лучше его использовать. Я обычно спрашиваю шесть-семь чат-ботов. Основные – ChatGPT и Claude.

Когда я прошу оценить текст, обычно чат-боты ставят мне не меньше 85 баллов, но для одной из глав оценка была 75. Это слабая глава, над ней пришлось поработать еще. Также ИИ чат-боты хорошо пишут выводы и вступление в контент, когда тебе нужно чем-то заинтересовать читателя. Книга выйдет в сентябре.

В будущей версии книги я планирую работать с ChatGPT еще больше – отдавать ему каждый фрагмент и смотреть, сможет ли он переписать его лучше. Я не буду отмечать в книге, что делал ее с помощью ИИ-инструментов. Мы же не указываем в контенте, что пользовались интернетом, когда его делали.

ИИ для сотрудников

Делает ли активное использование ИИ чат-ботов сотрудников менее умными или ленивыми? Netpeak Group уже долго критикуют за большое количество прописанных алгоритмов. Мы старались упростить работу сотрудникам. Но когда ты так делаешь, люди могут меньше напрягаться, не слишком много думать.

На мой взгляд, менеджер должен быть ленивым. Я прошу своих сотрудников: «Сделайте так, чтобы вы ничего не делали». Искусственный интеллект – это экзоскелет, позволяющий достаточно слабому телу быть сильнее. Умные люди благодаря использованию ИИ-инструментов становятся еще умнее, бизнес работает более продуктивно.

Это не всегда выражается в деньгах. Наша ИИ-модель для рекрутинга Liti не экономит нам ни деньги, ни время. Мы, наоборот, закрываем некоторые вакансии дольше, поскольку у нас очень сокращается воронка. Но это дает возможность нанимать лучших кандидатов и не тратить усилия на онбординг человека, который нам в итоге не подойдет.

Наши бизнесы очень операционные. Чтобы выигрывать конкуренцию, нам нужно нанимать лучших из лучших.

Безопасность ИИ

Мы не фокусируемся на вопросе безопасности в использовании искусственного интеллекта. Если выбирать между тем, чтобы рисковать и использовать ИИ, и не рисковать безопасностью, но отказаться от ИИ, я выбираю первое. Источник рисков – не технология, а пользующиеся ею люди.

Недавно мы в Netpeak Group провели тест на кибербезопасность. О нем никто не знал, кроме меня и одного технического специалиста. Мы совершили фишинг-атаку, и 20% людей отдали свой пароль. Это произошло без использования искусственного интеллекта.

ИИ-модель для рекрутинга Liti позволяет Netpeak Group нанимать лучших сотрудников, но не экономит компании деньги, говорит Бородатюк. Фото надано пресслужбою Netpeak

ИИ-кейсы в Netpeak Group

Работники разных команд Netpeak Group предложили уже несколько тысяч юзкейсов использования искусственного интеллекта. Не могу сказать, сколько этих юзкейсов стали рабочей рутиной. Мы очень демократичный холдинг, и у каждого СЕО внутри группы свое отношение к использованию ИИ. Лучше всего для внедрения ИИ-решений работают готовые примеры.

Один из кейсов – у нас в компании есть сайты, публикующие обзоры на игры для англоязычной аудитории. Раньше их писали копирайтеры, сейчас это делает ИИ. Копирайтеры стали контент-менеджерами, они проверяют эти обзоры перед публикацией. Если обзоры от разных ИИ чат-ботов сильно отличаются, человек идет проверять все сам.

В Netpeak Group децентрализованная система внедрения ИИ. Мы не контролируем этот процесс. Это развивает майндсет взрослости у работников. Использует ли человек ИИ в своей работе, видно по результатам. Те, кто не работает с ИИ, могут скоро потерять свою работу, потому что просто станут неконкурентоспособными.

Все, что мы делали для внедрения ИИ-инструментов в Netpeak Group, просто рассказывали, как их использовать. Показывали юзкейсы, пиарили, писали курсы, проводили вебинары, создали сообщество по использованию ИИ. Теперь оно едет само.

У нас есть ежеквартальные борды. В адженде есть отдельный пункт, где менеджеры должны рассказать, как они внедрили у себя ИИ. Из примеров – начали использовать ИИ-инструмент для транскрипции звонков или ИИ-инструмент для разработки.

ИИ-продукты Netpeak Group

Кроме ИИ-инструментов, которые используешь для оптимизации бизнес-процессов, ты должен сам стать ИИ. Наша LMS Academy Ocean запустила новый продукт – Wave. Это чат-бот, куда компания загружает свой контент для онбординга сотрудников.

Теперь люди могут не проходить обучение в ходе онбординга в компании, а сразу задавать свои вопросы чат-боту. К примеру, «Когда у меня зарплата?», «Как мне пойти в отпуск?» «Кто мой руководитель?».

У нас есть ИИ-продукт в компании Ringostat – AI-супервайзер. Он автоматически транскрибирует звонки с клиентами и помогает искать у них проблемы.

Другой продукт CoreHR – HRM-система на основе ИИ. Пока что проект в MVP, части запланированного функционала там еще нет. Туда можно загрузить видео с работником, и система будет давать советы, как с ним лучше общаться по работе.

Есть тренд на поиск ИИ-директоров, наше рекрутинговое агентство Netpeak Talent этим занимается. Мы запустим второе агентство в группе Netpeak для поиска таких людей. Это создаст необходимую конкуренцию, так будет психологически правильно.

Каким должен быть ИИ-директор

На рынке шутят, что компаниям нужен ИИ-директор с опытом работы пять – десять лет. У Netpeak Group есть ИИ-директор – Сергей Саута. Для этой должности нужен человек, которому «больше всех надо». У него должен быть внутренний стержень для введения изменений, которым будут противиться остальные люди в компании.

Это должен быть человек, который может взаимодействовать со множеством людей. Когда у тебя в компании 100–300 контактов, это очень изматывает.

ИИ-директора не будут слушать, если он не может показать свою экспертизу. Наш ИИ-директор общается со мной ссылками на артефакты Claude и ChatGPT. Его жизнь – на 90% во всех этих сервисах.

ИИ-директору нужен внутренний стержень для введения изменений, которым будут противиться остальные люди в компании, считает Бородатюк.

Бизнес Netpeak Group и трансформация холдинга

Несмотря на мое желание закрывать не слишком успешные компании в группе, за прошлый год мы не закрыли ни одной. Успех бизнеса зависит от команды где-то на 20%, если она хорошо работает операционно. Остальное – это рынок.

У нас есть одна компания, которую мы не закрыли, но полностью пивотнули. Теперь она производит совершенно другой продукт. Старые продукты мы все равно оставили в режиме поддержки, там есть выручка и клиенты. Это один из небольших SaaS-сервисов.

Мы запустили несколько небольших бизнесов – ивент-агентство по нестандартным корпоративным мероприятиям. У нас появилось агентство по производству корпоративного мерча. Мы 18 лет делали обычный мерч для себя, а оказалось, что он может быть стильным и качественным.

Будем делать небольшую сеть коворкингов в Киеве и Черкассах. После окончания войны – в Харькове. Сейчас ищем СЕО в эту компанию. Запускаем инфлюэнс-агентство.

Если сосчитать все, в Netpeak Group входит более 30 компаний. Наша выручка в 2024-м выросла на 70% по сравнению с предыдущим годом. В последние два года темпы прироста выручки были 50–70%.

Ребрендинг Netpeak Group

Мы уже почти год планируем ребрендинг Netpeak Group, но пока в этом направлении у нас полный провал. У меня и команды, занимающейся этим, в приоритете выпуск книги для менеджеров и создание курса по ИИ для бизнеса. Мы просто не успеваем. Когда мы это доделаем, пока не знаю. Команда станет немного свободнее в конце июня.

Все на рынке уже знают, что мы будем Fractal Group. Мне кажется, так ребрендинг еще никто не делал. Мы не можем утвердить логотип, поскольку фрактал по определению это нечто сложное, а логотип должен быть простым.

Зачем нам это? Есть Netpeak как агентство, а есть группа. Не все понимают, что это не одно и то же.