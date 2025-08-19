Підписка від 49 грн
Ребрендинг-довгобуд. Netpeak Group Бородатюка стає Fractal. Навіщо він змінює назву холдингової компанії 

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes
Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Netpeak Group Бородатюка стає Fractal: навіщо змінили назву

Netpeak Group Бородатюка стає Fractal

Засновник групи ІТ-компаній Netpeak Group Артем Бородатюк оголосив про ребрендинг парасолькової компанії. Група, яка об’єднує понад 30 різних компаній, працюватиме під назвою Fractal. Навіщо Netpeak Group відмовляється від бренду з 10-річною історією?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Група IT-компаній Netpeak Group змінила назву на Fractal. Про це в пості в Facebook 19 серпня повідомив співзасновник компанії Артем Бородатюк. Netpeak Group як назва для парасолькового бренду групи компаній з’явилася в 2015 році, каже він Forbes. «За назву групи ми взяли ім’я нашого першого відомого бренду – Netpeak Agency», – додає він. 

Зараз до групи входить понад 30 компаній, казав Бородатюк Forbes у квітні. Виторг групи у 2024 році – близько $85 млн, за підрахунками Forbes. Частина дочірніх компаній мають у своїй назві слово Netpeak. Це агенції інтернет-маркетингу Netpeak Agency, рекрутингу Netpeak Talent та івентів Netpeak Events. «На всіх рівнях виникала плутанина в сприйнятті брендів – клієнтам важко було розділяти групу компаній, агенцію та продукти», – пояснює Бородатюк.

