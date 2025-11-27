Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

«Рост – до 20% ежемесячно». Сервис доставки лекарств Liki24 запустил платформу на 40 рынках одновременно. Какие преимущества и недостатки столь стремительного масштабирования

Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes

2 хв читання

Замовити ліки Liki24 /коллаж Анастасия Савеленко

Сервис доставки медицинских препаратов Liki24 запустил платформу на 40 рынках одновременно. Фото коллаж Анастасия Савеленко

Украинский маркетплейс для заказа и доставки лекарств Liki24 запустил глобальную платформу Liki24.Global, позволяющую пользователям заказывать препараты онлайн в 50 странах мира. Ранее компания работала только на девяти рынках Европы. Что дает такой подход к масштабированию?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість 1799 грн.

26 ноября стартап Liki24 официально запустил глобальную платформу Liki24.Global, позволяющую пользователям заказывать лекарства онлайн в 50 странах мира, рассказал Forbes основатель стартапа Антон Авринский. До этого он работал на девяти зарубежных рынках, запуская их постепенно.

В июле 2025-го Liki24 привлек $9 млн для выхода на европейские рынки. Совокупно сайт и приложения Liki24 посещает более 3 млн человек ежемесячно, писал Forbes. Средний чек – 1600–1700 грн в Украине и 1700–2100 грн в валютном эквиваленте ЕС.

Аптеки платят Liki24 процент от продаж через маркетплейс, фармкомпании – за продвижение продуктов на платформе. Сколько заказов генерирует платформа Liki24.Global за время тестирования?

На ноябрь платформа приносит до 5% от общего объема заказов, говорит Авринский. Тестирование более 40 новых рынков стартовало в начале сентября 2025 года. «Спустя почти три месяца все наши гипотезы подтвердились», – отмечает он, не называя сумму инвестиций в запуск платформы.

Почему Liki24 изменили подход к экспансии и сработает ли он?

Выход Liki24 более чем в 40 стран

С начала международной экспансии в 2020-м Liki24 запускали каждую страну отдельно под локальную специфику. Liki24.Global станет единой платформой для всех новых стран. Она работает в 50 странах, поддерживает 10 языков и некоторые местные валюты, говорит Авринский.

В список новых рынков вошли, в частности, Алжир, Аргентина, Мексика, Греция, Кипр, Сербия, Эквадор и другие. Небольшие страны оказались активнее в ходе тестового запуска, говорит Авринский. «Спрос не привязан к размеру рынка, это нас приятно поразило», – добавляет он.

Где заказать лекарства онлайн

Лекарства с Liki24 теперь можно заказывать онлайн в 50 странах мира.

По его словам, менее чем за три месяца заказы сделали тысячи новых клиентов. «Многие из них вернулись и оформили повторные покупки», – добавляет он, не раскрывая цифр. Динамика роста, по его словам, составляет до 20% ежемесячно.

Старая модель, когда рынки открывали один за другим, добавляла Liki24 до 7% потенциальной выручки с каждой новой страны, говорит управляющий партнер объединения бизнес-ангелов iClub Юрий Романюха. iClub был основан фондом TA Ventures Виктории Тигипко, являющейся инвестором Liki24.

«Теперь мультипликативный эффект может обеспечить совокупный рост на 50–70% за несколько лет», – говорит Романюха. Конечный результат, по его словам, будет зависеть от скорости локальных партнерств и маркетинговых активностей.

Зачем Liki24 изменили подход к экспансии

Новая модель экспансии Liki24 уменьшает затраты на выход на новые рынки: компания вкладывается один раз, а масштабируется в десятки, говорит Виталий Лаптенок, основатель и управляющий партнер фонда Flyer One Ventures, который является инвестором стартапа. «Экономия на каждый запуск может достигать от 40% до 60%», – добавляет Романюха. К примеру, в запуск в Германии Liki24 вложили до $100 000, инвестиции в Бельгию были в разы меньше, говорил Авринский в июле 2025-го.

По словам Лаптенка, логистика, поддержка, верификация и риск-менеджмент настраиваются один раз, время выхода на новый рынок сокращается с месяцев до недель.

В то же время среди минусов может быть отсутствие фокуса, считает он. «Но если часть рынков не уйдет, команда быстро переключится на более перспективные», – говорит инвестор.

Другой риск – большая операционная нагрузка. Запуск каждого рынка требует внимания к интеграции, партнерам и юридическим нюансам. «Единая платформа – плюс, но все равно нужен ресурс на адаптацию», – говорит Лаптенок.

Если новая модель масштабирования сработает, это прямо повлияет на оценку компании, уверен Романюха. После привлечения $9 млн инвестиций в июле 2025-го стартап Liki24 получил оценку примерно в $50 млн, писал Forbes Ukraine в июле 2025-го. Авринский оценку не комментировал.

Возможность расширяться одновременно на десятках рынков создает условия для существенного роста оценки в следующих раундах, говорит Романюха.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні