Украинский маркетплейс для заказа и доставки лекарств Liki24 запустил глобальную платформу Liki24.Global, позволяющую пользователям заказывать препараты онлайн в 50 странах мира. Ранее компания работала только на девяти рынках Европы. Что дает такой подход к масштабированию?

26 ноября стартап Liki24 официально запустил глобальную платформу Liki24.Global, позволяющую пользователям заказывать лекарства онлайн в 50 странах мира, рассказал Forbes основатель стартапа Антон Авринский. До этого он работал на девяти зарубежных рынках, запуская их постепенно.

В июле 2025-го Liki24 привлек $9 млн для выхода на европейские рынки. Совокупно сайт и приложения Liki24 посещает более 3 млн человек ежемесячно, писал Forbes. Средний чек – 1600–1700 грн в Украине и 1700–2100 грн в валютном эквиваленте ЕС.

Аптеки платят Liki24 процент от продаж через маркетплейс, фармкомпании – за продвижение продуктов на платформе. Сколько заказов генерирует платформа Liki24.Global за время тестирования?

На ноябрь платформа приносит до 5% от общего объема заказов, говорит Авринский. Тестирование более 40 новых рынков стартовало в начале сентября 2025 года. «Спустя почти три месяца все наши гипотезы подтвердились», – отмечает он, не называя сумму инвестиций в запуск платформы.

Почему Liki24 изменили подход к экспансии и сработает ли он?

Выход Liki24 более чем в 40 стран

С начала международной экспансии в 2020-м Liki24 запускали каждую страну отдельно под локальную специфику. Liki24.Global станет единой платформой для всех новых стран. Она работает в 50 странах, поддерживает 10 языков и некоторые местные валюты, говорит Авринский.

В список новых рынков вошли, в частности, Алжир, Аргентина, Мексика, Греция, Кипр, Сербия, Эквадор и другие. Небольшие страны оказались активнее в ходе тестового запуска, говорит Авринский. «Спрос не привязан к размеру рынка, это нас приятно поразило», – добавляет он.

Лекарства с Liki24 теперь можно заказывать онлайн в 50 странах мира.

По его словам, менее чем за три месяца заказы сделали тысячи новых клиентов. «Многие из них вернулись и оформили повторные покупки», – добавляет он, не раскрывая цифр. Динамика роста, по его словам, составляет до 20% ежемесячно.

Старая модель, когда рынки открывали один за другим, добавляла Liki24 до 7% потенциальной выручки с каждой новой страны, говорит управляющий партнер объединения бизнес-ангелов iClub Юрий Романюха. iClub был основан фондом TA Ventures Виктории Тигипко, являющейся инвестором Liki24.

«Теперь мультипликативный эффект может обеспечить совокупный рост на 50–70% за несколько лет», – говорит Романюха. Конечный результат, по его словам, будет зависеть от скорости локальных партнерств и маркетинговых активностей.

Зачем Liki24 изменили подход к экспансии

Новая модель экспансии Liki24 уменьшает затраты на выход на новые рынки: компания вкладывается один раз, а масштабируется в десятки, говорит Виталий Лаптенок, основатель и управляющий партнер фонда Flyer One Ventures, который является инвестором стартапа. «Экономия на каждый запуск может достигать от 40% до 60%», – добавляет Романюха. К примеру, в запуск в Германии Liki24 вложили до $100 000, инвестиции в Бельгию были в разы меньше, говорил Авринский в июле 2025-го.

По словам Лаптенка, логистика, поддержка, верификация и риск-менеджмент настраиваются один раз, время выхода на новый рынок сокращается с месяцев до недель.

В то же время среди минусов может быть отсутствие фокуса, считает он. «Но если часть рынков не уйдет, команда быстро переключится на более перспективные», – говорит инвестор.

Другой риск – большая операционная нагрузка. Запуск каждого рынка требует внимания к интеграции, партнерам и юридическим нюансам. «Единая платформа – плюс, но все равно нужен ресурс на адаптацию», – говорит Лаптенок.

Если новая модель масштабирования сработает, это прямо повлияет на оценку компании, уверен Романюха. После привлечения $9 млн инвестиций в июле 2025-го стартап Liki24 получил оценку примерно в $50 млн, писал Forbes Ukraine в июле 2025-го. Авринский оценку не комментировал.

Возможность расширяться одновременно на десятках рынков создает условия для существенного роста оценки в следующих раундах, говорит Романюха.